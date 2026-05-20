Nella giornata di oggi, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di carcere per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La decisione segue il processo in cui Delmastro è stato accusato di aver rivelato segreti d'ufficio. L'ex rappresentante istituzionale ha annunciato che presenterà ricorso contro questa sentenza. La vicenda riguarda presunte informazioni riservate condivise durante le indagini.

AGI - I giudici della Corte d'appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. "Sicuramente" faremo ricorso in Cassazione, ha detto Delmastro lasciando la corte di Appello di Roma e rispondendo a una domanda dei cronisti. "E' un caso per cui sono disposto ad andare fino in fondo. Attendiamo le motivazioni della sentenza. Andremo sicuramente in Cassazione. Siamo delusi e stupiti della sentenza di oggi pomeriggio. Alla luce delle parole della procura generale e della ricostruzione non c'era alcun dubbio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Cospito: confermata in appello la condanna a 8 mesi per Delmastro. "Faremo ricorso"

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Cospito, confermata in appello la condanna per Delmastro: otto mesi

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