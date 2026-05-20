Il tribunale ha confermato in appello la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, coinvolto nel procedimento legato alla divulgazione di informazioni riservate legate alla vicenda di Alfredo Cospito, l'anarchico al centro di un caso giudiziario. La sentenza giunge dopo il processo di secondo grado, in cui si è deciso di mantenere la condanna iniziale. Delmastro ha dichiarato di non avere intenzione di fermarsi e di continuare a difendersi.

Roma, 20 maggio 2026 – È stata confermata anche in appello la condanna a otto mesi per Andrea Delmastro, l'ex sottosegretario alla Giustizia imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell' anarchico Alfredo Cospito. Con questa decisione, i giudici della terza Corte d'Appello di Roma hanno di fatto respinto la richiesta della Procura generale che aveva sollecitato – così come avvenuto nel processo di primo grado – l'assoluzione con la formula dell’esponente della maggioranza “perché il fatto non costituisce reato”. “Non condivido la decisione della Corte d'Appello, ma ne prendo atto. Non ho intenzione di fermarmi qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Cospito, confermata anche in appello la condanna a Delmastro. L’ex sottosegretario: “Non ho intenzione di fermarmi qui”

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Caso COSPITO, confermata la condanna a DELMASTRO. Il legale: Faremo ricorso in Cassazione

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