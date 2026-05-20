Caso Cospito | Appello conferma condanna per Delmastro

In un caso giudiziario che ha attirato attenzione, il tribunale ha confermato la condanna nei confronti di un ex parlamentare coinvolto in un procedimento relativo a un caso di particolare rilevanza. L'appello ha mantenuto la decisione di primo grado, ma la Procura ha chiesto un'ordinanza di assoluzione, nonostante la condanna definitiva. Inoltre, si discute sull'effetto che l'interdizione dai pubblici uffici avrà sulla futura carriera dell'ex politico, che potrebbe essere influenzata dalla misura restrittiva.

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? Punti chiave Perché la Procura ha chiesto l'assoluzione nonostante la condanna?. Come influirà l'interdizione dai pubblici uffici sulla carriera di Delmastro?. Quali argomenti userà la difesa per il ricorso in Cassazione?. Cosa stabilirà la Corte sulla natura segreta delle informazioni divulgate?.? In Breve Sentenza di febbraio prevedeva otto mesi di pena e interdizione dai pubblici uffici.. Avvocato Andrea Milani annuncia ricorso in Cassazione contro la decisione della terza sezione.. Procura generale aveva chiesto l'assoluzione basandosi sulla tesi del non reato.. Quattro parlamentari del Partito Democratico avevano presentato richieste di risarcimento danni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Cospito: Appello conferma condanna per Delmastro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso Cospito, per Delmastro confermata condanna in appello ad 8 mesi Sullo stesso argomento Caso Cospito: la Corte d’Appello conferma la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroI giudici di secondo grado di Roma hanno ribadito la sentenza di primo grado per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di... Caso Cospito, confermata in appello la condanna a DelmastroLa Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro Delle Vedove, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio nel... Caso Cospito, condanna confermata per Delmastro: la decisione della Corte d’AppelloConfermata in appello la condanna per l’ex sottosegretario Andrea Delmastro nel caso delle presunte rivelazioni su documenti riservati legati al detenuto anarchico Alfredo Cospito. notizie.it Caso Cospito: la Corte d’Appello conferma la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroI giudici di secondo grado di Roma hanno ribadito la sentenza di primo grado per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di rivelazione ... fanpage.it