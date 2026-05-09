Caso Rosa Bechere indagati | silenzio dopo la riapertura delle indagini

Due persone sono state ascoltate dai magistrati nell'ambito di un procedimento aperto e poi riaperto, dopo una prima chiusura. Dopo la riapertura delle indagini, i due sospettati non hanno fornito dichiarazioni, rimanendo in silenzio. La Procura ha deciso di riattivare il fascicolo sulla base di nuovi elementi emersi nel corso delle verifiche svolte negli ultimi mesi. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sui motivi di questa scelta.

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? Punti chiave Perché i due indagati hanno scelto il silenzio davanti ai magistrati?. Quali nuovi elementi hanno spinto la Procura a riaprire il fascicolo?. Come cambierà l'indagine dopo la precedente richiesta di archiviazione?. Chi sono i soggetti chiave che la Procura deve ora interrogare?.? In Breve Indagati Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu scelgono il silenzio davanti alla Procura.. Nuovo fascicolo bis aperto a Tempio Pausania dopo la precedente richiesta di archiviazione.. Indagini riaperte su sparizione avvenuta nel novembre 2022 ad Olbia.. Inquirenti analizzano vecchi documenti e nuovi dati per ricostruire i movimenti della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Rosa Bechere, indagati: silenzio dopo la riapertura delle indagini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso Trovato Mazza, dopo dieci anni attesa per la riapertura delle indagini: "Tenete accese le luci su Sissy"Il padre della poliziotta morta in circostanze mai chiarite, ripercorre la battaglia contro l'archiviazione per suicidio, mentre sul caso la deputata...