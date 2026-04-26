Rocchi e il sistema arbitrale | ricorso d’urgenza per bloccare lo Scudetto!

Un avvocato ha presentato un ricorso d’urgenza per chiedere la sospensione della Serie A e impedire l’assegnazione dello scudetto. La richiesta mira a bloccare il campionato in vista di possibili controversie legali relative alla validità dei risultati. La decisione sarà presa nelle prossime ore dai giudici competenti, che valuteranno se ci siano le condizioni per intervenire prima della fine del torneo.

L’avvocato Angelo Pisani presenta ricorso d’urgenza per sospendere la Serie A e bloccare l’assegnazione dello scudetto. L’azione cautelare depositata innanzi al Tribunale Ordinario di Roma (con riserva anche per Napoli e Milano) muove dalle gravissime ipotesi di reato emerse presso la Procura della Repubblica di Milano. Secondo gli atti, il designatore Gianluca Rocchi avrebbe “combinato” o “schermato” la designazione dell’arbitro Daniele Doveri in occasione di gare di Coppa Italia allo Stadio San Siro, al fine di incidere su successive partite di maggiore interesse. Il ricorso è presentato su mandato dei fondatori del Social Club Maradona, di tifosi abbonati, utenti Pay TV e DAZN, nonché di scommettitori danneggiati.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rocchi e il sistema arbitrale: ricorso d’urgenza per bloccare lo Scudetto! Notizie correlate Juventus, Cronache “Rocchi deve cambiare il sistema arbitrale”Cronache di Spogliatoio, in un editoriale di Emanuele Corazzi, ha distrutto la gestione arbitrale di La Penna tra Juventus e Inter. Rocchi indagato: cosa sta succedendo nel sistema arbitrale italianoABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta della Procura di Milano Una nuova vicenda scuote il calcio italiano: la Procura di Milano ha avviato un’indagine... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Arbitri graditi all’Inter, Rocchi indagato si autosospende. L’inchiesta che fa tremare la Serie A; Rocchi si autosospende: Ne uscirò indenne e più forte di prima. Per i pm scelse arbitri graditi all’Inter; Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Rocchi indagato, l'esposto di Rocca che dato il via all'inchiesta. Caso Rocchi: cosa rischia l’Inter? VIDEOIl calcio italiano torna sotto i riflettori per una nuova ondata di polemiche che riporta al centro dell’attenzione una domanda sempre più cercata sul web e sui social: cosa ... ilgazzettino.it Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Indagato anche il supervisore Var Gervasonil designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti vicine allo stesso ... ansa.it Simonelli nettissimo sul caos Rocchi e arbitri: "Nessuna metta in dubbio la regolarità del campionato" - facebook.com facebook Bufera #Rocchi, #Chinè: "Ricostruzioni fantasiose, nell'inchiesta 2025 nessuna condotta rilevante" x.com