Caserme Aperte fa il pieno di pubblico 400 bambini alla giornata dedicata alla sicurezza

Da modenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata dedicata alla sicurezza, le caserme hanno registrato una grande partecipazione con circa 400 bambini presenti. L’evento ha offerto l’opportunità di avvicinare i più giovani alle tematiche della protezione e del soccorso, creando un momento di incontro tra agenti e cittadini. Durante la giornata sono state organizzate attività e dimostrazioni pratiche, attirando l’attenzione di famiglie e scolaresche. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

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Una giornata indimenticabile all’insegna della sicurezza, del divertimento e della vicinanza alla cittadinanza. Ha registrato un vero e proprio boom di presenze l’iniziativa "Caserma Aperte", svoltasi nella giornata di ieri, martedì 20 maggio, presso la sede centrale del Comando Provinciale dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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