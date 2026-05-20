Caserme Aperte fa il pieno di pubblico 400 bambini alla giornata dedicata alla sicurezza
Nella giornata dedicata alla sicurezza, le caserme hanno registrato una grande partecipazione con circa 400 bambini presenti. L’evento ha offerto l’opportunità di avvicinare i più giovani alle tematiche della protezione e del soccorso, creando un momento di incontro tra agenti e cittadini. Durante la giornata sono state organizzate attività e dimostrazioni pratiche, attirando l’attenzione di famiglie e scolaresche. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra le forze dell’ordine e la comunità locale.
Una giornata indimenticabile all’insegna della sicurezza, del divertimento e della vicinanza alla cittadinanza. Ha registrato un vero e proprio boom di presenze l’iniziativa "Caserma Aperte", svoltasi nella giornata di ieri, martedì 20 maggio, presso la sede centrale del Comando Provinciale dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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