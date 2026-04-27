Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazione

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, e in questa occasione Edilcassa Sicilia organizza a Palermo un evento dedicato alla formazione e alla prevenzione. L'iniziativa mira a sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e a promuovere pratiche preventive tra i lavoratori del settore edile. Durante la giornata si terranno incontri e sessioni informative per diffondere la cultura della sicurezza.