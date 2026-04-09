Durante un’intervista virtuale, l’attore britannico sottolinea l’importanza di stabilire limiti e tutelare la propria vita privata. La sua immagine appare su schermo, incorniciata da uno sfondo rosa acceso, mentre parla con chiarezza e naturalezza. Holland ha spiegato che mantenere un equilibrio tra carriera e vita personale è fondamentale, aggiungendo che proteggere gli spazi privati contribuisce a preservare il benessere individuale.

Quando la finestra Zoom di Tom Holland appare sul mio schermo, l’attore è incorniciato con precisione da una parete rosa acceso, quasi color bacca. Sta chiamando dal suo ufficio di casa a Londra, dove si trova per girare alcune riprese aggiuntive di Spider-Man: Brand New Day — un lavoro che descrive come «davvero, davvero divertente», anche se non del tutto necessario. «Posso dire con certezza che quello che stiamo facendo non è indispensabile», spiega. «Il film funziona ed è già perfetto così com’è. Stiamo solo aggiungendo la ciliegina sulla torta in alcune parti. Stiamo trovando modi per inserire un po’ più di umorismo. Stiamo sviluppando una trama legata al villain in modo nuovo e aggiungendo cose davvero divertenti». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tom Holland: «È importante sapersi imporre dei limiti e proteggere la propria vita personale»

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Tom Holland ha confermato che ci sono state delle riprese aggiuntive di Spider-Man: Brand New Day: "per me il film è perfetto. Quello che stiamo facendo è aggiungere la ciliegina sulla torta. Quindi abbiamo cercato di aggiungere un po' di umorismo qua e là, - facebook.com facebook

Tom Holland fotografato da Cass Bird per GQ. x.com