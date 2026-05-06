Vincoli per b&b e case vacanza in Sicilia stop del Tar | Non si possono imporre regole pensate per gli hotel

Da palermotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un provvedimento del Tar Sicilia ha stabilito che le norme rivolte agli hotel non possono essere applicate ai gestori di bed and breakfast e case vacanza nell’isola. La decisione evidenzia che le regole devono considerare le differenze tra le strutture ricettive, respingendo l’imposizione di vincoli specifici per gli hotel su chi gestisce appartamenti o alloggi di piccole dimensioni. La sentenza ha generato reazioni nel settore turistico locale.

“La sentenza del Tar Sicilia manda un messaggio molto chiaro: non si possono imporre regole pensate per gli hotel a chi gestisce appartamenti o b&b”. Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia, associazione che riunisce imprenditori degli affitti brevi, commenta così la decisione con.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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