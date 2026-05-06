Vincoli per b&b e case vacanza in Sicilia stop del Tar | Non si possono imporre regole pensate per gli hotel

Un provvedimento del Tar Sicilia ha stabilito che le norme rivolte agli hotel non possono essere applicate ai gestori di bed and breakfast e case vacanza nell’isola. La decisione evidenzia che le regole devono considerare le differenze tra le strutture ricettive, respingendo l’imposizione di vincoli specifici per gli hotel su chi gestisce appartamenti o alloggi di piccole dimensioni. La sentenza ha generato reazioni nel settore turistico locale.

“La sentenza del Tar Sicilia manda un messaggio molto chiaro: non si possono imporre regole pensate per gli hotel a chi gestisce appartamenti o b&b”. Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia, associazione che riunisce imprenditori degli affitti brevi, commenta così la decisione con.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate TAR Sicilia: "Stop obbligo materassi ignifughi, televisori 32 pollici e defibrillatori in strutture ricettive familiari come b&b"Il TAR della Sicilia ha accolto il ricorso della Federazione FARE, annullando dodici disposizioni del decreto assessoriale n. Case vacanza in Puglia, il nuovo piano regionale spaventa gli operatori: "Regole che riducono capacità ricettiva"Il presidente regionale di Aigo Confesercenti Puglia, Michele Piccirillo: "L’ospitalità diffusa è una risorsa per i territori e per i residenti, non... Altri aggiornamenti Si parla di: Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari. Casa, a Bologna più vincoli sociali per chi costruisce. E stop a nuovi b&b nella Cerchia del MilleUn aumento degli interventi di edilizia residenziale sociale, stop a nuovi affitti brevi nella Cerchia del Mille, limiti alle costruzioni in zone a rischio alluvione e cambi di destinazione d’uso che ... corrieredibologna.corriere.it Cottarelli,servono meno vincoli su edilizia sociale a MilanoServono minori vincoli per favorire la realizzazione di case in edilizia sociale a Milano. Lo evidenzia Carlo Cottarelli, Direttore del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali dell ... ansa.it