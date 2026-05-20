Case popolari Unione Inquilini Fiumicino attacca | A Roma sconti in provincia solo diffide

Recentemente è stato annunciato l’avvio di un nuovo procedimento per assegnare case popolari a Roma, con sconti previsti per alcuni beneficiari. In provincia, invece, le procedure sembrano limitarsi a inviare diffide e richieste di documentazione. L’Unione Inquilini di Fiumicino ha criticato questa differenza di trattamento, evidenziando che nella zona metropolitana le pratiche sembrano più favorevoli rispetto a quanto avviene fuori dai centri urbani. La questione riguarda le modalità di assegnazione e le agevolazioni previste dalle autorità locali.

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Fiumicino, 20 maggio 2026 – “È notizia di questi giorni, pubblicata sul sito di ATER Roma, l’avvio delle procedure di transazione economica e regolarizzazione rivolte agli assegnatari, comprese le morosità pregresse, con riduzioni che arrivano fino all’80% degli importi dovuti per gli inquilini regolarmente assegnatari, ricadenti nel Comune di Roma Una misura importante, che riconosce finalmente le difficoltà economiche vissute da migliaia di famiglie e che rappresenta un passo concreto verso la tutela del diritto all’abitare. Tuttavia, mentre ATER Roma apre a sanatorie e transazioni, per gli inquilini di ATER Provincia di Roma la realtà è... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Case popolari, Marcello attacca il Comune. Alice Parma: "Dal governo solo proclami""Nel 2025 nell’intera provincia di Rimini sono stati recuperati appena 29 alloggi. Piano Casa, l’allarme dell’Unione Inquilini: “A Fiumicino emergenza abitativa senza risposte”Fiumicino, 6 maggio 2026 – “La sede di Fiumicino dell’Unione Inquilini esprime forte preoccupazione per il cosiddetto Piano Casa presentato dal... Case popolari, Unione Inquilini Fiumicino attacca: A Roma sconti, in provincia solo diffideDopo le misure agevolate per gli inquilini romani, da Fiumicino arriva la richiesta di un piano analogo per le famiglie della provincia in difficoltà ... ilfaroonline.it Piano Casa, l’allarme dell’Unione Inquilini: A Fiumicino emergenza abitativa senza risposteIl Piano Casa ignora completamente strumenti fondamentali come il Fondo sostegno affitto e il Fondo per la morosità incolpevole, che anche nel nostro territorio rappresentano un argine essenziale ... ilfaroonline.it