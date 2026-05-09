Un rappresentante di un'associazione di categoria ha criticato l'amministrazione comunale per la gestione delle abitazioni popolari, mentre un'esponente del governo ha commentato che le promesse fatte sono state solo proclami. Nel 2025, nella provincia di Rimini, sono stati recuperati soltanto 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica, posizionando la zona all'ultimo posto in regione, con Piacenza che ne ha recuperati 28.

"Nel 2025 nell’intera provincia di Rimini sono stati recuperati appena 29 alloggi. Siamo ultimi in regione con Piacenza ferma a 28. Fa sorridere che oggi la sinistra dia la colpa al governo sulla mancanza di case popolari ". Nicola Marcello, consigliere regionale di FdI mostra i numeri. "Ci sono 3.400 domande Erp in graduatoria in provincia. Se prendiamo il Comune di Rimini, gli ultimi alloggi nuovi realizzati risalgono a 2.016, vicesindaca Gloria Lisi. Sono passati dieci anni e oggi la sinistra incolpa il governo per tutto quello che qui non è stato fatto?". Per Marcello "il problema non nasce oggi e non può essere scaricato su altri. Per altro il governo Meloni ha già avviato misure e il Piano casa 2026 ne è un esempio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Case popolari, Marcello attacca il Comune. Alice Parma: "Dal governo solo proclami"

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