Milano case ai massimi storici | la mappa dei quartieri record Dove i prezzi esplodono e dove calano

A Milano, i prezzi delle case hanno raggiunto livelli mai visti prima, con un valore medio che a marzo 2026 si attesta intorno ai 5.000 euro al metro quadrato. La crescita dei costi si concentra in alcuni quartieri, mentre in altri si registra una leggera diminuzione. Questa situazione rende il mercato immobiliare cittadino molto dinamico evario a seconda delle zone di interesse.

A Milano comprare casa non è mai stato così costoso. A marzo 2026 - il mese con gli ultimi dati - il prezzo medio in città ha raggiunto i 5.192 euro al metro quadro, toccando il punto più alto mai registrato da quando sono iniziate le rilevazioni del portale Idealista, cinque anni fa. Anche se la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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