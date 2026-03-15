Santa Rita da Cascia onorata a Chicago | accesa la Fiaccola del Perdono sarà benedetta dal Papa

A Chicago si è tenuta una cerimonia in onore di Santa Rita da Cascia, durante la quale è stata accesa la Fiaccola del Perdono. La fiaccola sarà successivamente benedetta dal Papa. Santa Rita, una donna proveniente da un’area povera e isolata nel basso Medioevo, ha lasciato un segno duraturo grazie al suo esempio di perdono e fede. La manifestazione ha coinvolto diverse persone presenti in città.

Una piccola donna, Rita da Cascia, proveniente da una terra povera, isolata e protetta da montagne impervie (allora.), vissuta nel basso Medioevo, è riuscita con il suo esempio, il suo amore, la capacità di perdonare e soprattutto la sua fede incondizionata in Dio, a conquistare i cuori e le speranze di milioni di cittadini in tutto il mondo. In suo nome, nella ricca metropoli di Chicago - tre milioni di abitanti che arrivano a 9 nell'area vasta di appartenenza - c'è una chiesa, una parrocchia, uomini e donne consacrati e tanti volontari della fede. Quella piccola donna è per tutti "la Santa degli Impossibili" - le suore a Cascia ricevono tutti i giorni ex voto dei fedeli - e ogni anno il suo messaggio si trasforma in una fiaccola mondiale che fa risplendere due valori fondamentali: Pace e Perdono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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