Mercoledì, la delegazione di Cascia guidata dal sindaco è stata ricevuta nella sede del Comune di Chicago, a conclusione del patto di gemellaggio tra le due città dedicato a Santa Rita. L'incontro ha segnato la fine delle formalità ufficiali del progetto di collaborazione tra le comunità. La delegazione italiana ha partecipato alle cerimonie ufficiali e ha incontrato rappresentanti locali.

CASCIA Mercoledì, a conclusione del Gemellaggio tra Cascia e Chicago, la delegazione italiana è stata accolta nella sede del Comune di Chicago. Significativo l’incontro con il sindaco Brandon Johnson che ha firmato il Patto di Gemellaggio suggellando un legame costruito su valori condivisi e su una profonda storia di fede e comunità. Quindi il Consiglio comunale ha accolto, salutato e ringraziato la delegazione con grande attenzione e partecipazione. "Quando Padre Giustino ci ha proposto questo Gemellaggio – ha dichiarato il sindaco Mario De Carolis – come amministrazione eravamo un po’ preoccupati, ma è stata un’esperienza che non dimenticheremo perché l’emozione enorme di essere accolti dall’altra parte del mondo, grazie alla nostra amata Santa Rita, non si può raccontare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patto di gemellaggio nel nome di Santa Rita. Delegazione di Cascia dal sindaco di Chicago

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