Rubano oro e profumi in casa sul Garda e non si fermano all’alt dei carabinieri | un arresto a Mozzanica

Due persone sono state arrestate a Mozzanica dopo aver tentato di fuggire all’alt dei carabinieri mentre erano accusate di aver rubato oro e profumi in una casa sul lago di Garda. I servizi di controllo del territorio, rafforzati nella zona, si sono concentrati sui reati contro il patrimonio e sui furti in abitazione nella Bassa Bergamasca. Le forze dell’ordine hanno intercettato i sospetti e sono riuscite a bloccarli.

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