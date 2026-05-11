Rubano oro e profumi in casa sul Garda e non si fermano all’alt dei carabinieri | un arresto a Mozzanica
Due persone sono state arrestate a Mozzanica dopo aver tentato di fuggire all’alt dei carabinieri mentre erano accusate di aver rubato oro e profumi in una casa sul lago di Garda. I servizi di controllo del territorio, rafforzati nella zona, si sono concentrati sui reati contro il patrimonio e sui furti in abitazione nella Bassa Bergamasca. Le forze dell’ordine hanno intercettato i sospetti e sono riuscite a bloccarli.
Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Treviglio, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei furti in abitazione e dei reati predatori nella Bassa Bergamasca. Tra la serata dell’8 maggio e la nottata del 9 maggio, i militari della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto una persona e denunciato altre quattro. In particolare, nella nottata del 9 maggio, a Mozzanica, i Carabinieri hanno intimato l’alt a una Toyota Yaris con a bordo quattro soggetti. Alla guida vi era S.V.I.J., 26enne cileno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, il quale, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si dava alla fuga dapprima a bordo del veicolo e successivamente a piedi.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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