Due minorenni in scooter sono fuggiti durante un inseguimento tra Qualiano e Varcaturo e si sono scontrati con una pattuglia della polizia. L’incidente ha portato alla denuncia di entrambi i giovani. L’episodio si è verificato ieri, quando gli agenti hanno cercato di fermarli, ma i due hanno deciso di proseguire la fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità.

Due minorenni denunciati. È il bilancio dell'inseguimento avvenuto ieri tra Qualiano e Varcaturo e conclusosi con un incidente. I carabinieri sono a Qualiano in via di Vittorio quando vedono arrivare un Sh, con in sella due ragazzi. Gli intimano l’alt ma loro non si fermano. Parte l’inseguimento. Prima per le vie del centro poi verso la periferia. I militari sono a pochi metri ma la fuga spericolata continua. Interviene un’altra gazzella che chiude ogni possibile via di fuga. Il mezzo non frena e si schianta contro la pattuglia dei militari. Al momento del controllo lo scooter risulterà privo di copertura assicurativa. I due passeggeri del motoveicolo sono stati identificati e denunciati prima di essere riconsegnati alle rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Qualiano, non si fermano all’alt e scappano: due ragazzini in scooter si schiantano contro pattuglia

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