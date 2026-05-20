Casagiove truffano anziana con la tecnica del finto carabiniere | tre denunciati

Il 19 maggio a Casagiove, tre persone sono state denunciate dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta. Le autorità hanno riferito di aver individuato i tre soggetti coinvolti in una truffa ai danni di un’anziana, che era stata raggirata con la tecnica del finto carabiniere. L’intervento dei militari è avvenuto nel pomeriggio, dopo la segnalazione di un episodio di raggiro. Gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno portato alla denuncia dei tre uomini coinvolti.

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Truffano un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Nel corso del pomeriggio di ieri 19 maggio, a Casagiove, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta hanno denunciato in stato di libertà tre persone. I tre sono stati fermati dai militari mentre si trovavano a bordo di una Smart Forfour, notata aggirarsi con atteggiamento sospetto. A seguito del controllo, gli occupanti del veicolo sono stati trovati in possesso di numerosi monili in oro, per un peso complessivo di circa 120 grammi. Con tale stratagemma, avrebbero indotto la vittima a consegnare i preziosi, prospettando presunti problemi giudiziari a carico del marito in caso di rifiuto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casagiove, truffano anziana con la tecnica del finto carabiniere: tre denunciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tentata truffa ad anziani a Pescara: i malfattori fuggono per la presenza delle telecamere Sullo stesso argomento Truffano anziana con la tecnica del finto nipote: in due bloccati al casello dai carabinieriProsegue senza sosta l’attività di contrasto alle truffe ai danni degli anziani da parte dei Carabinieri. Tentata truffa a un’anziana di 95 anni con la tecnica del “finto carabiniere”Ennesimo tentativo di truffa ai danni di una persona anziana sventato grazie alla prontezza della vittima e al rapido intervento della Polizia di...