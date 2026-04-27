Tentata truffa a un’anziana di 95 anni con la tecnica del finto carabiniere

Ennesimo tentativo di truffa ai danni di una persona anziana sventato grazie alla prontezza della vittima e al rapido intervento della Polizia di Stato. È accaduto nella mattinata di martedì 21 aprile a Parma, dove una donna di 95 anni è stata presa di mira da un raggiro telefonico.La signora ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it

TECNICA DEL 'FINTO CARABINIERE' CONTRO GLI ANZIANI: IN MANETTE DUE TRUFFATORI SERIALI | 07/11/2025

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