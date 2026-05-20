Casa della Comunità GP Vecchi una sala intitolata al dottor Francesco Rametta
L'Azienda Usl di Modena ha inaugurato una sala dedicata al dottor Francesco Rametta all’interno della Casa della Comunità G.P. Vecchi. Il professionista, deceduto recentemente, aveva dedicato molti anni della sua vita alla cura della comunità locale. La sala porta il suo nome in riconoscimento del suo impegno e della sua presenza nel settore sanitario. La cerimonia si è svolta alla presenza di colleghi e rappresentanti dell’azienda sanitaria.
L’Azienda Usl di Modena ha voluto ricordare il dottor Francesco Rametta, stimato professionista che ha dedicato la propria vita e la propria carriera alla cura della comunità locale, lasciando un segno indelebile in tutti i colleghi e i pazienti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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