Consorzio Asi intitolata la sala assembleare a Francesco Arina | Figura centrale per Brindisi

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 aprile 2026, si è svolta una cerimonia presso il Consorzio Asi di Brindisi per intitolare la sala assembleare a Francesco Arina. Arina è stato il primo segretario generale dell'ente e ha avuto un ruolo importante nella gestione amministrativa della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ente e di altre figure locali.

BRINDISI - Si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 aprile 2026, la cerimonia di intitolazione della sala assembleare del Consorzio Asi di Brindisi a Francesco Arina, primo segretario generale dell'ente e figura di riferimento per la vita amministrativa della città.All'iniziativa hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Mancata bonifica sito Consorzio Asi: processo ricomincia da capo per la seconda volta Consorzio Asi: approvato il programma triennale dei lavori pubbliciIn data odierna, su apposita convocazione del presidente Franco Gentile, si è svolta l’assemblea generale ordinaria del Consorzio per l’Area di... Argomenti più discussi: Consorzio Asi, intitolata la sala assembleare a Francesco Arina: Figura centrale per Brindisi; Intitolazione sala Consorzio ASI di Brindisi a Francesco Arina – VIDEO. Scarichi abusivi nella zona industriale di Molfetta, indagati il presidente del Consorzio Asi di Bari, Vulcano, e tre dirigentiQuattro avvisi di garanzia ai vertici del Consorzio Asi di Bari e 17 ispezioni nell’area dell’Asi Molfetta: è questo il primo risultato di un’indagine che la Procura di Trani conduce da mesi su ... bari.repubblica.it Consorzio Asi Brindisi, il verdetto del Tar Lecce: «Il cda dell’Asi è da rifare»La Camera di commercio aveva diritto ad essere rappresentata nel Consiglio di amministrazione del consorzio Asi di Brindisi. È quanto deciso dal Tar di Lecce, che ha accolto il ricorso dell’ente ... lagazzettadelmezzogiorno.it BrindisiTime. . INTITOLAZIONE DELLA SALA ASSEMBLEARE DEL CONSORZIO ASI A FRANCO ARINA - IL RINGRAZIAMENTO DEI FAMILIARI - facebook.com facebook