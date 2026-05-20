Carvajal non ha invitato Arbeloa alla sua festa d'addio al Real Madrid | tutti contro l'allenatore

Durante la festa organizzata da Carvajal per il suo addio al Real Madrid, l'ex calciatore Arbeloa non è stato invitato. L'allenatore, che era presente all'evento, non è stato incluso nella lista degli invitati, e alcune fonti riferiscono che diversi calciatori non gli rivolgono più la parola. La situazione ha suscitato discussioni tra i partecipanti, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo alle motivazioni di questa esclusione.

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