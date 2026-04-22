Dani Carvajal si trova attualmente in una fase di incertezza con il suo ruolo nel Real Madrid. La società ha scelto di privilegiare le esigenze della squadra rispetto alle ambizioni personali del giocatore in vista del Mondiale. Questa decisione ha portato a tensioni tra il calciatore e la dirigenza, mentre il club continua a mantenere una posizione ferma sulle scelte di formazione e convocazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Real Madrid si trova in un momento cruciale della stagione, con l’attenzione focalizzata non solo sul campionato ma anche sulla preparazione per il prossimo Mondiale. In questo contesto, il tecnico Álvaro Arbeloa ha affrontato le critiche riguardanti la gestione dei minuti di gioco di Dani Carvajal. L’esterno destro, fondamentale nel gioco della squadra, ha visto ridotto il suo tempo in campo, suscitando preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Carvajal, un giocatore chiave del Real Madrid, ha accumulato una serie di infortuni nelle ultime stagioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arbeloa mette gli interessi del Real Madrid davanti alle ambizioni di Carvajal per il Mondiale.

Notizie correlate

L’allenatore del Real Madrid, Arbeloa, conferma gli infortuni di Bellingham e Mbappe prima della trasferta del Manchester City2026-03-16 21:52:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Real Madrid...

Formazioni ufficiali Real Madrid Atletico Madrid, le scelte di Arbeloa e Simeone per il derby spagnoloCalciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Arbeloa mette gli interessi del Real Madrid davanti alle ambizioni di Carvajal per il Mondiale.

Arbeloa mette gli interessi del Real Madrid davanti alle ambizioni di Carvajal per il Mondiale.Il Real Madrid si trova in un momento cruciale della stagione, con l’attenzione focalizzata non solo sul campionato ma anche sulla preparazione per il prossimo Mondiale. In questo contesto, il tecnico ... napolipiu.com

Arbeloa: Ci sono circostanze tali per cui per il Real Madrid è più facile vincere la Champions League che la Liga. A cosa si riferisceIn vista della sfida di campionato contro l'Alaves, in una Liga che ormai viaggia spedita verso Barcellona per il secondo anno di fila, il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha parlato a lungo in ... calciomercato.com