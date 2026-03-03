Carta d' identità a Roma | open day sabato 7 e domenica 8 marzo

A Roma, sabato 7 e domenica 8 marzo, sono previsti due giorni di open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Durante il fine settimana, saranno aperti al pubblico gli Ex Pit del Centro e il punto di rilascio in via Petroselli, con apertura straordinaria di alcuni uffici anagrafici. L’iniziativa coinvolge più strutture per facilitare il rilascio dei documenti ai cittadini.

Nel prossimo fine settimana gli sportelli anagrafici di alcuni municipi resteranno aperti anche la domenica. Ecco tutti i dettagli e i punti a disposizione dei cittadini nel weekend Sabato 7 e domenica 8 marzo tornano gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Nel weekend apriranno in entrambe le giornate sia gli Ex Pit del Centro e il punto di rilascio via Petroselli e in maniera straordinaria anche alcuni uffici anagrafici. Nello specifico apriranno il 7 febbraio le sedi di via Torre Annunziato (mun V) dalle 08:30 alle 15:00, di via Fortfiocca (mun VII) dalle 08:30 alle 16:00, di via Ignazio Silone (mun IX) dalle 08:00 alle 16:00, di via Portuense (mun XI) dalle 08:00 alle 14:00 e di via Fabiola (mun XII) dalle 08:30 alle 13:0. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Carta d’identità a Roma: open day sabato 28 febbraio e domenica 1 marzoNel fine settimana nuovo appuntamento nella Capitale per ottenere il nuovo documento.

Carta d’identità a Roma: open day sabato 13 e domenica 14 dicembreSabato 13 e domenica 14 dicembre a Roma si terrà un nuovo appuntamento con l’open day dedicato alla carta d'identità elettronica.

