Carta d' identità a Roma | open day sabato 14 e domenica 15 marzo

A Roma, sabato 14 e domenica 15 marzo, si svolgono gli open day per il rilascio della carta d’identità elettronica. Durante il fine settimana, le sedi anagrafiche degli ex Pit del Centro, di via Petroselli e del municipio III rimarranno aperte al pubblico. L’iniziativa permette ai cittadini di ottenere o rinnovare la propria carta d’identità elettronica in queste giornate.

Nel fine settimana torna il consueto appuntamento nella Capitale per ottenere il nuovo documento. Ecco tutti i dettagli e gli orari degli uffici anagrafici aperti al pubblico nel weekend Sabato 14 e domenica 15 marzo tornano gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Nel weekend saranno aperti al pubblico le sedi anagrafiche degli ex Pit del Centro, del punto di rilascio di via Petroselli e del municipio III. Per ottenere il nuovo documento bisognerà prenotarsi a partire da venerdì 13 marzo presso il sito Agenda CIE del ministero dell’Interno. Una volta effettuata la prenotazione, sarà necessario recarsi all’ufficio indicato con una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

