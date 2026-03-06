Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo M5S attacca | Il Governo arriva in ritardo taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto

La Carta del docente sarà disponibile dal 9 marzo con un importo di 383 euro, rispetto ai 500 precedenti. Il Movimento 5 Stelle critica il Governo, accusandolo di aver ridotto le risorse e di penalizzare gli insegnanti. La misura riguarda tutti i docenti che potranno utilizzare la cifra per acquisti legati alla formazione e alla didattica. La questione ha suscitato reazioni nel mondo scolastico.

La Carta del docente riapre il 9 marzo con un importo ridotto a 383 euro. Antonio Caso attacca il Governo: "L'ennesima penalizzazione per chi lavora nella scuola". Esclusi gli ATA.

Carta Docente, il decreto interministeriale non arriva e gli insegnanti attendono ancora bonus e arretrati. La denuncia della Gilda sul ritardo del MinisteroSono le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Carta del docente, scende a 383 euro. Attiva dal 9 marzoAl via la Carta del docente per l’anno scolastico 2025/2026, estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di ... huffingtonpost.it

