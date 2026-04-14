La Regione Siciliana ha approvato un emendamento da 25 milioni di euro per affrontare la crisi causata dall'aumento dei prezzi dei carburanti. La misura mira a sostenere i settori industriali più colpiti, tra cui quello dei trasporti. Tuttavia, gli autotrasportatori hanno espresso gratitudine per il provvedimento, ma hanno anche precisato che il fermo delle attività rimane una possibilità. La situazione continua a essere monitorata nelle prossime settimane.

L'esecutivo regionale siciliano sta mettendo in campo una manovra economica da 25 milioni di euro per arginare la grave crisi che sta colpendo i principali comparti produttivi dell'Isola. La misura, definita "Pacchetto caro carburante", punta a contrastare l'impennata dei costi energetici e delle materie prime, aggravata dai conflitti bellici internazionali, che ha messo in ginocchio il tessuto imprenditoriale locale. I settori beneficiari Inizialmente pensato per il settore dell’autotrasporto merci, il provvedimento è stato esteso ad altri pilastri dell’economia siciliana: Autotrasporto: il comparto più colpito dal rincaro dei carburanti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crisi caro-carburante: dalla Regione Siciliana un emendamento da 25 milioni. Gli autotrasportatori: "Grazie, ma resta il fermo"

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