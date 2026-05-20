Caro carburante gli autotrasportatori si fermano per 4 giorni | Aumento spropositato spendiamo 1.100 euro in più al mese
Gli autotrasportatori hanno deciso di fermarsi per quattro giorni a causa dell’aumento dei costi del carburante, che ha portato a una spesa aggiuntiva di circa 1.100 euro al mese per ogni impresa. L’annuncio dello sciopero è stato diffuso da Cna, che ha comunicato la decisione anche a sindaco e prefetto, in coordinamento con Confartigianato. La mobilitazione riguarda l’intera nazione e si concentra sulla protesta contro i rincari che colpiscono direttamente il settore del trasporto su strada.
L'aggravio dei costi del carburante ferma gli autotrasportatori. Ad annunciare lo stop nazionale è Cna, che ha già trasmesso insieme a Confartigianato la comunicazione a sindaco e prefetto. I motori dei camion resteranno spenti dal 25 al 29 maggio compresi, per tutti i settori merceologici. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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