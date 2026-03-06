Il caro gasolio spaventa gli autotrasportatori Cna | Fino a 2400 euro in più all' anno per ogni camion

Il costo del gasolio è aumentato significativamente, generando preoccupazione tra gli autotrasportatori. Secondo la Cna, ogni camion potrebbe sostenere fino a 2400 euro in più all’anno a causa dei rincari causati dal conflitto in Iran. Questo aumento incide sui costi operativi delle imprese di trasporto e potrebbe influenzare le dinamiche delle catene di approvvigionamento nazionali.

L'associazione di categoria: "Se le tensioni dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 euro al litro. Prevenire manovre speculative è necessario per salvaguardare un settore strategico" "Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti, mettendo a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell’autotrasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Paese. L’aumento dei prezzi alla pompa in soli quattro giorni si traduce - secondo le stime di Cna Fita - in un aggravio di oltre 2.400 euro l’anno per un mezzo pesante che percorre 100mila km annui. Se le tensioni dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 euro al litro (+25%) che significherebbe altri 13mila euro di spesa extra l’anno per ogni automezzo". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

