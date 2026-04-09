Gli autotrasportatori segnalano un aumento di circa 1.600 euro al mese nel costo del gasolio, sostenendo che le attuali misure di riduzione delle accise siano insufficienti. Il settore si prepara a manifestare, chiedendo un intervento urgente da parte delle autorità per evitare che la situazione porti a una paralisi delle attività di trasporto. L’allarme è stato lanciato dal sindacato di categoria, che invita il governo a intervenire immediatamente.

L’ALLARME FAI. «Taglio delle accise non sufficiente. Il governo intervenga altrimenti il settore rischia la paralisi». Giovedì in programma un’audizione al Senato. La Federazione orobica ha rinnovato le cariche: Rottoli neo presidente. «Non escludiamo forme di agitazione. Ma ora preferiamo puntare sul dialogo con committenza e governo. Devono capire che questo prezzo del gasolio è insostenibile per noi e che una soluzione deve essere trovata al più presto». Con queste parole il neo presidente della Fai, la Federazione autotrasportatori italiani di Bergamo, Fabrizio Rottoli, descrive il difficile momento che il settore degli autotrasportatori sta attraversando e che si è venuto a creare a causa dello scoppio della guerra in Iran. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Per il gasolio 1.600 euro in più al mese. Gli autotrasportatori pronti a fermarsi»

Il caro gasolio spaventa gli autotrasportatori, Cna: "Fino a 2400 euro in più all'anno per ogni camion"L'associazione di categoria: "Se le tensioni dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 euro al litro.

Gli aumenti di gasolio e pedaggi mettono sempre più in difficoltà gli autotrasportatoriMilano, 10 Febbraio 2026 – L’aumento dei pedaggi e del gasolio per autotrazione hanno segnato in maniera negativa l’inizio dell’anno per il settore...

Temi più discussi: Benzina, i prezzi di oggi: gasolio supera i 2,1 euro al litro; Gasolio oltre i 2,1 euro al litro per la prima volta anche in città: nuovi record in Italia; Carburanti, i prezzi salgono ancora: diesel sopra 2,1 euro. Le regioni più care; Gasolio oltre 2,1 euro al litro. Picchi a Bolzano, Calabria e Liguria.

«Per il gasolio 1.600 euro in più al mese. Gli autotrasportatori pronti a fermarsi». «Taglio delle accise non sufficiente. Il governo intervenga altrimenti il settore rischia la paralisi». Giovedì in programma un’audizione al Senato. La Federazione orobica ha rinnovato le cariche: R ... ecodibergamo.it

Prezzi carburanti salgono, diesel in autostrada sopra 2,2 euro e benzina a 1,8Salgono i prezzi dei carburanti. E il gasolio in autostrada arriva sopra 2,2 euro. Lo rileva l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, secondo cui oggi il prezzo medio ... ilmattino.it

La corsa dei prezzi dei carburanti non si ferma: in Sardegna gasolio a 2,18 euro al litro x.com

Carburanti, prezzi in aumento in Calabria: gasolio oltre i 2,2 euro: Continuano a salire i prezzi dei carburanti in tutta Italia, nonostante il netto calo delle quotazioni del petrolio a livello internazionale. A denunciarlo è l’Unione Nazionale Consumatori, che... - facebook.com facebook