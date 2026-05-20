Carlos Augusto, difensore brasiliano, ha deciso di interrompere le trattative per il rinnovo con l’Inter, nonostante l’accordo fosse vicino. Dopo aver contribuito allo scudetto numero 21 della squadra, il giocatore ha manifestato il desiderio di affrontare una nuova esperienza. Attualmente, il suo ruolo di riserva di lusso non soddisfa più le sue ambizioni. Tra le possibilità di trasferimento, si parla di un interesse da parte della Juventus, anche se la trattativa risulta complicata.

Mesi fa il brasiliano ha stoppato il rinnovo con l’Inter: l’accordo era a un passo Carlos Augusto ha dato il suo prezioso contributo anche allo Scudetto numero 21 dell’Inter, il suo secondo in maglia nerazzurra, ma il ruolo di alternativa di lusso ormai gli sta stretto. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il difensore brasiliano vuole una nuova esperienza. Ciò è confermato anche dallo stop al rinnovo del contratto in scadenza nel 2028: a dicembre scorso l’accordo era a un passo, poi il classe ’99 ha bloccato tutto. Inter, Carlos Augusto vuole una nuova esperienza: intanto ha quasi perso il Mondiale (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Carlos Augusto vuole una nuova esperienza: obiettivo Juve, ma è complicato | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il mio TRAPIANTO di CAPELLI in TURCHIA I RISULTATI DOPO UN ANNO - ESTEMARK

Sullo stesso argomento

Inter, Carlos Augusto tentenna: c’è (ancora) la Juve in agguato | CMIl club nerazzurro offre il rinnovo al brasiliano, che però vuole più spazio in campo.

Roma, obiettivo Carlos Augusto: Gasperini preme per l’esterno nerazzurroL’asse di mercato tra la Capitale e Milano si infiamma in vista della sessione estiva 2026.

: Yann Bisseck e Carlos Augusto hanno entrambi rifiutato le offerte di rinnovo del contratto dell'Inter. Si prevede che i loro agenti portino richieste salariali elevate. Entrambi i contratti scadono nel 2028. reddit

Akanji riscattato e centrale (meglio braccetto) Bisseck e Bastoni confermati Muharemovic acquisto come dc centrale Pavard riserva (se allo spogliatoio va bene, anche per me va bene) Solet al posto di Carlos Augusto (se vuole andare via) Sarà questa la difes x.com

Inter, Chivu vuole Manu Koné: la Roma apre e apprezza Carlos AugustoL'allenatore campione d'Italia chiede un primo colpo sul mercato per rinforzare la squadra campione d'Italia. msn.com

Mondiale, delusione per Carlos Augusto. Ora potrà riflettere sul futuroUn boato, poi i cori, i tamburi, l’euforia fuori controllo. Quando Carlo Ancelotti ha annunciato il nome di Neymar Jr tra i convocati del Brasile per i Mondiali in USA, Messico e Canada, nel Paese è e ... msn.com