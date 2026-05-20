Carini | un bene confiscato alla mafia diventa rifugio per donne
A Carini, un edificio confiscato alla criminalità organizzata è stato trasformato in un rifugio per donne. Si sta creando uno sportello di ascolto dedicato alle vittime di abusi, con l’obiettivo di offrire supporto e assistenza. Restano da definire le modalità di gestione dei servizi di supporto psicologico e legale, e chi si occuperà di coordinare le attività. La creazione di questa struttura mira a offrire un aiuto concreto alle donne che vivono situazioni di vulnerabilità.
? Domande chiave Come funzionerà lo sportello di ascolto per le vittime di abusi?. Chi gestirà concretamente i servizi di supporto psicologico e legale?. Quali sono i servizi previsti per le donne con figli minori?. Perché l'apertura definitiva dipende ora da un'autorizzazione dell'Asp?.? In Breve La cooperativa Arca gestirà la struttura con una concessione d'uso di dieci anni.. Il centro ospiterà fino a sei persone tra donne e figli minori.. L'apertura definitiva attende l'autorizzazione sanitaria dell'Asp per attivare lo sportello.. Parteciparono alla cerimonia il deputato Mario Giambona e il presidente Antonello Cracolici.. Questa mattina... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Inaugurato centro #antiviolenza in un bene #confiscato alla #mafia a #Carini: sei posti letto e supporto psicologico LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - Facebook facebook
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