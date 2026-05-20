Carini | un bene confiscato alla mafia diventa rifugio per donne

A Carini, un edificio confiscato alla criminalità organizzata è stato trasformato in un rifugio per donne. Si sta creando uno sportello di ascolto dedicato alle vittime di abusi, con l’obiettivo di offrire supporto e assistenza. Restano da definire le modalità di gestione dei servizi di supporto psicologico e legale, e chi si occuperà di coordinare le attività. La creazione di questa struttura mira a offrire un aiuto concreto alle donne che vivono situazioni di vulnerabilità.

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