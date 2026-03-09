Roma | bene confiscato diventa rifugio per 3 famiglie

A Roma, nel II municipio, un bene confiscato è stato riqualificato e ora serve come rifugio per tre famiglie. La proprietà si trova in via Luigi Pigorini, 17, e in passato era un centro benessere. L’amministrazione locale ha deciso di convertire l’immobile in un punto di accoglienza subito disponibile per chi ne ha bisogno. La trasformazione è stata completata di recente.

Il II municipio di Roma ha trasformato un ex centro benessere in via Luigi Pigorini, 17 in una struttura di accoglienza immediata. L'ordinanza della presidente Francesca Del Bello rende operativo il bene confiscato alla criminalità organizzata per ospitare migranti e famiglie sfrattate. Ogni settimana arrivano tra le due e le tre famiglie che cercano un tetto temporaneo presso lo sportello 'Welcome Net'. La situazione richiede una risposta rapida, sfruttando la disponibilità dell'immobile già sequestrato alle organizzazioni criminali. Dalla confisca all'utilizzo sociale: il modello del II municipio. L'edificio in questione, situato nel cuore di piazza Bologna, ospitava fino a quattro anni fa un centro benessere ora chiuso.