Caregiver Day nel Distretto di Riccione una settimana di eventi dedicati a chi si prende cura degli altri

Nel distretto di Riccione si svolge una settimana di eventi dedicati ai caregiver, le persone che si occupano quotidianamente di assistenza a familiari non autosufficienti. L’iniziativa, denominata Caregiver Day, mira a ricordare e valorizzare il ruolo di chi dedica tempo e attenzione a queste persone. La manifestazione è promossa dal distretto socio-sanitario e si propone di offrire uno spazio di riconoscimento e sostegno a chi si prende cura degli altri ogni giorno.

Ricordare, valorizzare e sostenere il ruolo di chi si prende cura quotidianamente di una persona cara non autosufficiente: è questo lo scopo dell’iniziativa Caregiver Day promossa dal Distretto socio-sanitario di Riccione che ogni celebra l’impegno e l’amore di chi si occupa degli altri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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