La vittoria nel derby blinda Allegri al Milan Cardinale ha deciso | avrà più potere con la Champions

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, con il proprietario del Milan presente in tribuna, la dirigenza ha annunciato che Allegri rimarrà alla guida del team e avrà più potere in vista della Champions. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando l’intenzione di rafforzare il ruolo del tecnico nel prossimo futuro. La scelta ha chiuso ogni discussione sulla sua posizione.

Dopo il successo contro l'Inter alla presenza in tribuna del proprietario del Milan Gerry Cardinale, la dirigenza ha sciolto gli ultimi dubbi. Di fronte ad una Champions oramai in tasca, Allegri verrà non solo riconfermato ma si ritaglierà per lui un ruolo all'inglese.