Allegri ha deciso rivoluzione totale | Milan ribaltato contro l’Udinese

Il Milan si appresta a affrontare la prossima partita contro l’Udinese, prevista per il fine settimana. Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, la squadra ha annunciato un cambio di formazione e strategia. La decisione arriva in risposta alla necessità di recuperare punti importanti in classifica. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori coinvolti o sulle modifiche tattiche, ma si parla di una vera e propria rivoluzione all’interno del gruppo.

Il Milan è pronto a cambiare fisionomia in vista della partita contro l’Udinese del prossimo weekend che i rossoneri non potranno sbagliare dopo il ko arrivato in casa del Napoli lunedì scorso. Il Milan cambia modulo contro l’Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Sky, Massimiliano Allegri starebbe pensando a un cambio di modulo in casa Milan in vista della partita di sabato contro l’Udinese, fondamentale per il cammino dei rossoneri verso un posto in Champions League. L’idea del tecnico livornese sembra essere quella di scendere in campo con un tridente dal primo minuto che vedrà Leao largo a sinistra, Pulisic largo a destra e Santiago Gimenez come punta centrale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri ha deciso, rivoluzione totale: Milan ribaltato contro l’Udinese Leggi anche: Milan, la tentazione contro l’Udinese. Allegri cambia: tridente e Athekame Napoli-Milan è anche Conte contro Allegri: rivalità totale e un caso … NazionaleChi vincerà il confronto diretto dello stadio 'Diego Armando Maradona', infatti, potrà provare ancora a contendere il campionato all'Inter di... Argomenti più discussi: Milan-Udinese, prove di tridente per Allegri: le probabili formazioni; Milan, assalto a Goretzka: Allegri lo vuole leader del centrocampo; Rivoluzione Italia, anche l'ex Milan Rivera si candida alla FIGC: Sono pronto a fare il Presidente!; Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri rivoluziona l'attacco. Allegri ha deciso, rivoluzione totale: Milan ribaltato contro l’UdineseCambio di modulo in casa Milan per quello che riguarda la partita contro l'Udinese con i rossoneri pronti a modificare la formazione ... calciomercato.it Rivoluzione in casa Milan: le mosse di Allegri per l'Udinese - facebook.com facebook #ESCLUSIVA #Milan, Viviani: “Le critiche ad #Allegri ci stanno. Quella di quest’anno è una stagione di ripartenza” #ACMilan #SempreMilan x.com