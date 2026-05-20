Il viceministro dell’Economia ha annunciato che il nuovo decreto sulle accise sui carburanti potrebbe essere presentato al Consiglio dei Ministri già venerdì. L’intervento del rappresentante del governo è avvenuto durante gli Stati generali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, dove ha confermato che si sta lavorando sulle coperture finanziarie necessarie per il provvedimento. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del decreto, né sui possibili effetti delle misure proposte.

«Penso di sì, venerdì possiamo portarlo in cdm». Lo ha detto il viceministro dell’Economia Maurizio Leo a margine degli Stati generali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli a chi gli chiedeva del provvedimento cui sta lavorando il governo per le accise. «Stiamo lavorando per ridurre l’effetto che si sta producendo sul versante delle accise, sia per quanto riguarda le famiglie sia per le imprese. Probabilmente si porterà un ulteriore dl all’attenzione del consiglio dei ministri per evitare che dal 22 di questo mese ci sia l’aggravio legato all’aumento delle accise», ha detto Leo. A chi gli chiedeva dettagli sulla durata e sulla modalità dell’intervento, il viceministro ha detto: «Ci siamo lavorando perché dobbiamo trovare le coperture adeguate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Carburanti, verso un nuovo decreto accise. Leo: "Stiamo lavorando sulle coperture"

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