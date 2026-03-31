Carburanti alle stelle il governo verso un nuovo decreto legge? Il taglio delle accise termina il 7 aprile

Il prezzo dei carburanti è salito significativamente negli ultimi mesi, spingendo il governo a valutare l’adozione di un nuovo decreto legge. La scadenza del taglio delle accise è prevista per il 7 aprile, e si attende una decisione sulle misure da adottare per contenere i costi, considerando anche la situazione di conflitto in Medio Oriente che potrebbe influenzare i prezzi sui mercati internazionali.

Il governo starebbe lavorando ad un possibile nuovo decreto in materia di costo dei carburanti, visto il perdurare del conflitto in Medio Oriente. Lo si apprende da fonti qualificate. Il taglio delle accise di 25 centesimi al litro attualmente in vigore dura 20 giorni e terminerà il 7 aprile. Sarebbe ancora da stabilire se il nuovo decreto - che potrebbe andare in Cdm venerdì di questa settimana oppure subito dopo Pasqua - ricalcherà il testo del precedente, oppure avrà una modulazione di tipo differente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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