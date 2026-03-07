La segretaria del Pd chiede di attivare le accise mobili sui carburanti, mentre il ministro dell’Economia afferma che la norma esiste e si troveranno margini per applicarla. In serata, anche la presidente del Consiglio si unisce al dibattito, confermando che si sta lavorando su questa questione. La discussione si svolge tra rappresentanti di diversi ruoli istituzionali senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

È botta e risposta tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la segretaria del Pd Elly Schlein al quale in serata si aggiunge la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’argomento è l’aumento dei prezzi dei carburanti seguito alla guerra in Iran. In tarda mattinata la leader dem si rivolge al governo puntando il dito sulle conseguenze “delle azioni militari di Trump a danno di famiglie e imprese italiane”: “L’inflazione riprende a salire e la benzina è arrivata attorno ai 2 euro”. Schlein, ricordando le dichiarazioni di Giorgia Meloni che prometteva l’abolizione delle accise, avanza una proposta all’esecutivo: “Può attivare subito le cosiddette accise mobili, un meccanismo adottato molti anni fa e mai attuato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro carburanti, Schlein chiede di attivare le accise mobili. Giorgetti: “Norma c’è, troveremo margini”. Meloni: “Stiamo lavorando per questo”

Caro carburanti, Giorgetti risponde a Schlein: “La norma per le accise mobili c’è già, troveremo i margini”. Lei: “Passate dalle parole ai fatti”È botta e risposta tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la segretaria del Pd Elly Schlein.

Accise, al ministro Giorgetti non spiace l’idea di Elly Schlein: «L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

Una raccolta di contenuti su Caro carburanti.

Schlein: Meloni attivi le accise mobili e tagli i prezzi della benzina. Giorgetti apre all'ideaLa segretaria del Pd chiede al governo di attivare le accise mobili e usare l’extragettito IVA per ridurre il prezzo dei carburanti. Il ministro ... huffingtonpost.it

Caro carburanti guerra Iran, la proposta Pd sull'extragettito Iva per abbassare le accise: Giorgetti ci pensaBenzina e diesel vicino a 2 euro a litro, la proposta sull'extragettito per abbassare le accise. Schlein: Attivare le accise mobili ... virgilio.it