Caracciolo squalificato un turno Niente Lazio ma si lavora per il futuro
Il calciatore è stato squalificato per un turno e non potrà scendere in campo nella prossima partita. La squadra, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, si è presa due giorni di pausa prima di tornare agli allenamenti, che sono ripresi oggi sui campi di San Piero a Grado. La squadra non giocherà contro la Lazio nell’impegno imminente ma si sta concentrando sulle sessioni di allenamento per il futuro.
Settimana corta per i nerazzurri in vista dell’ultimo impegno ufficiale della stagione. Dopo la sconfitta interna con il Napoli, lo staff tecnico ha concesso ai calciatori due giorni di relax prima del ritrovo ufficiale fissato per la giornata di oggi sui terreni di San Piero a Grado. Il quartier generale ospiterà lo Sporting Club anche nelle giornate di domani e venerdì, quando la squadra guidata da Oscar Hiljemark partirà alla volta della capitale per il ritiro pregara. Chissà che nelle sedute di allenamento che separano il Pisa dall’atto conclusivo del campionato, Marius Marin non riesca a convincere il tecnico svedese a concedergli uno scampolo di gara per salutare, seppur a distanza vista la trasferta, i tifosi che per otto anni lo hanno esaltato come autentica bandiera del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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