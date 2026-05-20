Caracciolo squalificato un turno Niente Lazio ma si lavora per il futuro

Il calciatore è stato squalificato per un turno e non potrà scendere in campo nella prossima partita. La squadra, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, si è presa due giorni di pausa prima di tornare agli allenamenti, che sono ripresi oggi sui campi di San Piero a Grado. La squadra non giocherà contro la Lazio nell’impegno imminente ma si sta concentrando sulle sessioni di allenamento per il futuro.

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