Il nodo difesa | Jhon era squalificato a Birmingham dove i compagni sono affondati Torna allo Stadium ma in estate partirà Lucumi rientro propizio Ma il futuro spaventa

Jhon, squalificato a Birmingham, è tornato allo stadio di casa, mentre i compagni sono stati sconfitti. A fine stagione, il giocatore lascerà la squadra, mentre il colombiano Lucumi è rientrato e sta contribuendo alla linea difensiva. La difesa, tuttavia, continua a essere sotto osservazione a causa delle recenti difficoltà, tra cui 10 gol subiti in quattro partite di campionato e altri due in una sola gara di Europa League.

Torna John Lucumi e a Casteldebole iniziano le riflessioni sulla difesa del futuro. L’esperimento con vista sul futuro, vista la probabile partenza del colombiano in estate, non è andato come sperato: 10 gol subiti in 4 gare di campionato campionato e 2 in Europa League in una gara sola. A Birmingham, il tracollo, 4 reti in un colpo solo e potevano essere almeno cinque, considerando il rigore parato da Ravaglia. A Torino si riparte da Lucumi e probabilmente da Heggem, dopo le difficoltà accusate da Vitik con l’Aston Villa e l’infortunio alla caviglia riportato alla caviglia da Casale, fuori dai convocati (insieme a Skorupski e Dominguez), ma non grave: potrebbe recuperare per il prossimo turno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nodo difesa: Jhon era squalificato a Birmingham dove i compagni sono affondati. Torna allo Stadium, ma in estate partirà. Lucumi, rientro propizio. Ma il futuro spaventa Notizie correlate Leggi anche: Lucumi squalificato, una difesa in cerca di equilibri. Heggem, Casale e Vitik: in gioco anche un po’ di futuro Leggi anche: Tare a Dazn: Mateta era un colpo per il futuro, ma c’era uno spiraglio e ci abbiamo provato. Possiamo prenderlo in estate? Dico questo