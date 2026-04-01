gravina niente dimissioni ma il suo futuro si decide al ritorno in italia

Gabriele Gravina ha deciso di non rassegnare le dimissioni mentre si trova all'estero. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato che al suo ritorno in Italia si deciderà il suo futuro e la sua posizione all’interno della federazione. La scelta è arrivata dopo un periodo di tensioni e pressioni pubbliche.

Niente dimissioni, non a caldo. Gabriele Gravina sotto assedio sceglie di tornare in Italia da presidente della Figc e di giocare lì la partita politica sul futuro del calcio italiano. Compare in conferenza stampa a Zenica al fianco di Gattuso quando fuori il vento della richiesta di dimissioni soffia forte. Il suo discorso parte dal ct e dalle vicende tecniche pere poi arrivare al cuore del ragionamento. E sono parole che fanno discutere. “Ci sono valutazioni da fare. Per quanto riguarda la parte politica c’è una sede deputata che è il consiglio federale che ho chiesto di convocare per settimana prossima – dice Gravina -. Capisco l’esercizio della richiesta di dimissioni, cui sono abituato negli ultimi tempi, ma le valutazioni spettano al consiglio e le faremo all’interno del consiglio”. 🔗 Leggi su Panorama.it

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