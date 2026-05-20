Un incidente si è verificato a Caprino, provocando la morte di un giovane di 25 anni nel giorno del suo compleanno. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone e una moto si sono scontrati lungo una strada provinciale. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma si sa che i due veicoli sono entrati in collisione in prossimità di un incrocio. Poco prima dell’impatto, i due amici erano insieme, ma non ci sono dettagli sulle loro conversazioni o azioni immediate precedenti.

? Domande chiave Come si è verificata la dinamica tra il furgone e la moto?. Cosa è successo tra i due amici poco prima dell'impatto?. Quali misure concrete adotterà il Comune per mettere in sicurezza l'incrocio?. Perché la zona di Boschi Perette è considerata così pericolosa?.? In Breve Scontro coinvolge anche una Suzuki con passeggeri illesi all'incrocio di Boschi Perette.. Sindaco Giuseppe Armami e assessore Alberto Martinelli si recano sul luogo del sinistro.. Comune e Provincia finanziano nuova rotonda da 400mila euro per l'incrocio coinvolto.. Progetto esecutivo entro il 30 settembre con inizio cantieri entro fine anno.. Il 19 maggio 2026, un tragico scontro sulla provinciale 29a ha strappato la vita a Elia Sarzi Braga, un ventitreenne originario di Mantova, proprio nel giorno del suo compleanno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caprino, scontro tra furgone e Yamaha: muore Elia nel giorno del compleanno

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