SIMAM trionfo UILM in Val d’Agri | voto unanime per la RSU

Nelle recenti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e delle liste di rappresentanza dei lavoratori, i dipendenti della SIMAM hanno espresso un voto unanime a favore della UILM. La società, attiva nel settore del ripristino ambientale e parte del Gruppo ACEA, ha visto quindi una forte adesione alla sigla sindacale durante questa consultazione. La scelta riguarda sia le RSU che le RLS.

I lavoratori della SIMAM, realtà fondamentale per il ripristino ambientale e parte integrante del Gruppo ACEA, hanno sancito la propria fiducia nella UILM con un voto unanime nelle elezioni per il rinnovo delle RSU e delle RLS. Il verdetto è arrivato nel cuore dell'indotto industriale della Val d’Agri, precisamente nell'area di Viggiano, dove la partecipazione alle urne ha mostrato una volontà collettiva estremamente marcata. Nelle sezioni elettorali si è registrata una mobilitazione che ha coin .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SIMAM, trionfo UILM in Val d’Agri: voto unanime per la RSU Notizie correlate Baglietto, trionfo Uilm alle elezioni RSU: vince il pragmatismoLe urne del cantiere Baglietto hanno parlato, confermando una netta preferenza per la linea della Uilm nelle elezioni della Rappresentanza Sindacale... Genova promuove la donazione organi: voto unanime a TursiIl Consiglio Comunale di Genova ha approvato una mozione, presentata congiuntamente dai capigruppo della maggioranza, a prima firma del Consigliere...