Bagnoli di Sopra | tra cicli sapori e musica nasce Agri&Co 2026

A Bagnoli di Sopra si svolgerà nei giorni 25 e 26 aprile l'evento Agri&Co. 2026, promosso dalla Pro Loco locale. La manifestazione si terrà nell’area Ex Villa Gurian e prevede un programma che combina attività sportive, musica country e un mercato ortoflorovivaistico. La due giorni coinvolgerà diverse iniziative dedicate alle tradizioni agricole e alla cultura locale, attirando visitatori da tutta la regione.

? Cosa sapere La Pro Loco di Bagnoli di Sopra organizza Agri&Co. 2026 il 25 e 26 aprile.. L'evento unisce sport, musica country e mercato ortoflorovivaistico nell'area Ex Villa Gurian.. La Pro Loco di Bagnoli di Sopra ha dato il via ai lavori per Agri&Co. 2026, l’evento che trasforma la comunità locale in un crocevia di tradizioni agricole e momenti conviviali tra le strade del borgo. Il programma della manifestazione, sostenuta dal Comune, prevede un coinvolgimento totale del territorio attraverso attività che spaziano dal movimento fisico alla valorizzazione dei prodotti della terra. Il sabato 25 aprile vedrà i partecipanti impegnati in una biciclettata che partirà e si concluderà presso la sede della Pro Loco alle ore 11.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnoli di Sopra: tra cicli, sapori e musica nasce Agri&Co. 2026 Notizie correlate Leggi anche: Agri&Co. 2026 a Bagnoli di Sopra Sapori, natura e musica: a Castrofilippo "Vini & flora" per il weekend del 25 aprileCastrofilippo si prepara ad accogliere due giornate dedicate al gusto e alla condivisione con il ritorno di “Vini & flora”, in programma il 24 e il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bagnoli di Sopra. Presentazione del libro Ricordi-San Siro negli anni 1940-1960 e pranzo sociale; Agri&Co. 2026 a Bagnoli di Sopra; Granchio blu, dalla farina del crostaceo nasce il primo patè per gatti: il progetto FilBlu; Tabellino partita Virtus Bagnoli Arre vs Pettorazza San Martino. Bagnoli di Sopra. Presentazione del libro Ricordi-San Siro negli anni 1940-1960 e pranzo socialeDomenica 26 alle 11.30 presso l’asilo di San Siro a Bagnoli di Sopra, presentazione del libro Ricordi-San Siro negli anni 1940-1960 di Pietro Grapeggia. Intervengono, oltre all’autore, Sergio Grapeggi ... difesapopolo.it Meteo Bagnoli Di Sopra - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it #Mirrors - Spettacolo Teatrale sulla Dismorfofobia a Bagnoli di Sopra - facebook.com facebook