Durante le festività pasquali, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro della città e presso la stazione Termini. Sono stati effettuati numerosi controlli per prevenire atti di microcriminalità e reati predatori, con particolare attenzione alle zone di maggiore afflusso di persone. Nel corso delle operazioni, sono stati arrestati 13 soggetti ritenuti responsabili di vari reati.

Controlli e prevenzione senza sosta da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro la microcriminalità urbana e i reati predatori, anche in questi giorni di festività pasquali. Nelle ultime 48 ore, infatti, un’ampia operazione di controllo ha interessato il centro storico, il rione Monti e l’area della Stazione Termini. Questa operazione è stata effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività ha portato all’arresto di 13 persone e alla denuncia a piede libero di altre 6. L’attività antiborseggio, intensificata in vista dell’afflusso turistico, ha permesso di sventare numerosi furti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Pasqua: controlli nella Capitale, rafforzata sicurezza tra centro e stazione Termini, 13 arresti

Roma: controlli alla stazione Termini, 2 arresti e 4 denunceBlitz dei carabinieri alla stazione Termini: due arresti e quattro denunce nel fine settimana.

Leggi anche: Allarme sicurezza, commercianti e residenti Stazione Termini chiedono più controlli

Temi più discussi: Pasqua in sicurezza a Roma: 15mila articoli sequestrati e 2.000 agenti in campo; Pasqua, controlli dei Carabinieri a Roma: 7 arresti e 10 denunce tra spaccio, furti e degrado urbano; Pasqua, allerta sicurezza sugli obiettivi sensibili: a Roma controlli rafforzati; L’Aquila, piano sicurezza per Pasqua: controlli rafforzati e vigilanza potenziata.

Pasqua: controlli nella Capitale, rafforzata sicurezza tra centro e stazione Termini, 13 arrestiControlli e prevenzione senza sosta da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro la microcriminalità urbana e i ... agenzianova.com

Roma, Pasqua in sicurezza fra controlli e arrestiSono giorni di festa, ma nella Capitale continuano senza sosta le attività dei Carabinieri in contrasto alla microcriminalità ... iltempo.it

Buona Pasqua rossoblù! facebook

Buona Pasqua da tutto il Team Dental Leader Vi auguriamo una giornata ricca di momenti felici, leggerezza e condivisione, da trascorrere in serenità #pasqua2026 #buonapasqua #pasqua #dentalleaderspa #dentalleader #fornitureodontoiatriche #odo x.com