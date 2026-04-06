Pasqua | controlli nella Capitale rafforzata sicurezza tra centro e stazione Termini 13 arresti

Da romadailynews.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività pasquali, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro della città e presso la stazione Termini. Sono stati effettuati numerosi controlli per prevenire atti di microcriminalità e reati predatori, con particolare attenzione alle zone di maggiore afflusso di persone. Nel corso delle operazioni, sono stati arrestati 13 soggetti ritenuti responsabili di vari reati.

Controlli e prevenzione senza sosta da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro la microcriminalità urbana e i reati predatori, anche in questi giorni di festività pasquali. Nelle ultime 48 ore, infatti, un’ampia operazione di controllo ha interessato il centro storico, il rione Monti e l’area della Stazione Termini. Questa operazione è stata effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività ha portato all’arresto di 13 persone e alla denuncia a piede libero di altre 6. L’attività antiborseggio, intensificata in vista dell’afflusso turistico, ha permesso di sventare numerosi furti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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