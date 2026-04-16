Un episodio di violenza di gruppo si è verificato durante una festa a Cesena, coinvolgendo una ragazza di 20 anni. Testimoni riferiscono che l'aggressione sarebbe avvenuta in un contesto di consumo di alcol e sostanze stupefacenti. La vicenda vede protagonisti maggiorenni di origine straniera, e le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire quanto accaduto.

Un altro stupro di gruppo, il branco che si accanisce contro una ragazza di 20 anni durante una festa a base di alcol e droga. È accaduto a Cesena e gli indagati sono sette, soggetti tra i 19 e i 25 anni, nati in Italia ma di origine straniera. La giovane è stata indotta a subire rapporti sessuali sotto l’effetto di sostanze e in uno stato di semi-incoscienza e ora per i 7 indagati l’ipotesi di reato è di violenza sessuale di gruppo. Tutto sarebbe iniziato a casa di uno degli indagati durante la festa, dove la giovane, anche lei straniera, si è ritrovata a un certo punto da sola con quelli che sarebbero poi diventati i presunti aguzzini. Gli episodi quella notte sono stati due: da prima ha subito una violenza da un singolo e successivamente dal branco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maggiorenni e di origine straniera. Chi è il branco accusato dello stupro di Cesena

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