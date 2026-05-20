Un ex allenatore di club di alto livello e delle nazionali di Inghilterra e Russia ha commentato le scelte recenti nel mondo del calcio. Ha affermato che Pep Guardiola non ha mai ricoperto il ruolo di commissario tecnico e ha indicato Antonio Conte come l'uomo adatto, menzionando anche Baldini come possibile candidato. La sua opinione si basa sulla conoscenza dell’ambiente e sull’esperienza accumulata nel corso della carriera, sottolineando la differenza tra i vari profili di allenatori e le loro competenze specifiche.

F abio Capello ha disputato 32 partite ufficiali con la maglia dell’Italia, comprese tre al Mondiale di Germania Ovest 1974, e poi da allenatore è stato selezionatore sia dell’Inghilterra che della Russia, guidandole rispettivamente a Sudafrica 2010 e Brasile 2014. Quando parla di Nazionale e di nazionali, insomma, Capello ha il curriculum perfetto per analizzare la caccia al nuovo commissario tecnico. Antonio Conte sarebbe l’uomo giusto per la panchina azzurra? "È un uomo che ha già allenato la Nazionale: ha affrontato l’Europeo del 2016 con buoni risultati, quindi sarebbe il ritorno di uno che conosce 'la casa', che conosce cosa bisogna dare ai giocatori e cosa loro possono dargli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Pep mai stato ct, Conte l'uomo giusto, ma anche Baldini... "

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