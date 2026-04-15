Conte-Nazionale la panchina si avvicina? Per Capello è l’uomo giusto per un motivo

Antonio Conte ha già esperienza con la Nazionale italiana, avendo ricoperto il ruolo di allenatore in passato. Ora, secondo alcune fonti, sarebbe considerato come possibile candidato per la guida tecnica della squadra nazionale. La sua familiarità con il funzionamento del team e con il sistema del calcio italiano potrebbe favorirlo rispetto ad altri allenatori in lizza per la posizione. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Antonio Conte conosce già il meccanismo della Nazionale italiana e avrebbe un vantaggio rispetto agli altri candidati alla panchina azzurra. Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, sostiene che l’ex tecnico del Napoli rappresenterebbe una scelta solida per il ruolo di commissario tecnico. Capello promuove Conte e Allegri: due candidati di livello mondiale. L’ex allenatore della Nazionale non ha dubbi sulla qualità dei possibili successori. Conte e Allegri sarebbero due grandissimi candidati per guidare gli azzurri, secondo Capello. Il mestiere di commissario tecnico rimane però una sfida completamente diversa rispetto alla gestione di un club.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte-Nazionale, la panchina si avvicina? Per Capello è l’uomo giusto per un motivo Notizie correlate Conte ct dell’Italia? Da Zoff a Capello: “Può essere l’uomo giusto”(Adnkronos) – "Antonio Conte ct della Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz'altro. Leggi anche: Conte verso la panchina della Nazionale? De Laurentiis può liberarlo per questo motivo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Antonio Conte e l’Italia: dal miracolo di Euro 2016 all’addio da CT; Conte chiama la Nazionale: Mi prenderei in considerazione; Nazionale, il dopo Gattuso: Conte in pole per la panchina Azzurra; Panchina della Nazionale, scatto di Antonio Conte. Calcio Napoli, De Laurentiis su Conte: Se vuole la Nazionale deve dirlo subitoDe Laurentiis chiede chiarezza ad Antonio Conte sul futuro al Calcio Napoli e sull’ipotesi Nazionale. Il club valuta eventuali alternative ... 2anews.it Capello: Conte in Nazionale avrebbe un punto a favore rispetto ad AllegriPer l'ex tecnico Fabio Capello il prossimo ct della Nazionale italiana dovrebbe essere Antonio Conte o Massimiliano Allegri. ilnapolista.it Al momento è corsa a due per il ruolo di nuovo Ct della Nazionale: voi preferireste Antonio Conte o Max Allegri facebook #DeLaurentiis si tiene stretto #Conte: "Lui in #Nazionale Il #Napoli è anche una sua creatura, la ucciderebbe" x.com