Capasa | L' Italia produce il 70% del lusso mondiale

L'Italia si conferma come uno dei principali protagonisti nel settore del lusso, producendo circa il 70% del totale mondiale. Nonostante la crescita di nuovi mercati e l'attenzione verso le vendite online, il paese mantiene una forte presenza nel comparto, grazie a marchi storici e alla tradizione artigianale. Recentemente, si è parlato anche di un aumento delle vendite di pacchi, che non si riferiscono alle consegne di e-commerce, ma a un fenomeno diverso nel settore del lusso.

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