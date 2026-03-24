Lago di Como boom del lusso | richieste +70% per case oltre i 3 milioni

Gli ingredienti del successo sono riconoscibilità globale, paesaggi iconici e una posizione strategica a breve distanza da Milano Il Lago di Como corre più di tutti nel mercato immobiliare di lusso. Nel 2025 la domanda per case sopra i 3 milioni di euro è schizzata in alto, con numeri che lo portano nettamente davanti a tutte le altre destinazioni italiane. A dirlo sono i dati di Gate-away.com. Nel dettaglio, le richieste per immobili sopra i 3 milioni di euro sul Lario sono aumentate di circa il 70% rispetto all’anno precedente. Un salto che porta il Lago di Como a concentrare da solo oltre il 21% della domanda nazionale nell’extra-lusso, distanziando nettamente tutte le altre destinazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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